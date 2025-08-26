Alcaraz begint met overtuigende zege en nieuw kapsel aan US Open

NEW YORK (ANP/RTR) - De Spanjaard Carlos Alcaraz is met een overtuigende overwinning begonnen aan de US Open. Met een nieuw en kortgeschoren kapsel won de nummer 2 van de plaatsingslijst in drie sets van de ongeplaatste Amerikaan Reilly Opelka: 6-4 7-5 6-4.

Vijfvoudig grandslamwinnaar Alcaraz was vol lof over het spel van Opelka (27). "Het is lastig als je tegen iemand speelt die je niet je eigen spel laat spelen. De manier waarop hij serveert en speelt vanaf de baseline, je moet gewoon gefocust blijven. Zoveel mogelijk returns slaan en proberen in de rally te komen en de punten te winnen die hij je laat winnen. Het was een heel moeilijke eerste ronde."

Maar Alcaraz was ook tevreden over zijn eigen spel. "Ik ben heel blij hoe het is gegaan, vooral mijn returns. Ik probeerde mijn beste tennis te spelen en geconcentreerd te blijven op de service. Al met al heb ik vandaag echt goed gespeeld."

In de tweede ronde treft de US Open-winnaar van 2022 de Italiaan Mattia Bellucci.