Gevaar voor gezondheid én portemonnee: stap niet in de auto met winterjas aan

Ziekte, Gezondheid, gezondheidszorg
door Redactie
maandag, 13 oktober 2025 om 11:11
anp 327557060
Binnen- en buitenlandse instanties waarschuwen voor het gevaar van het dragen van een dikke winterjas in de auto. In Spanje kun je als automobilist zelfs een boete van 200 euro krijgen als je gepakt wordt met een winterjas, sjaal of handschoenen aan. Wat is er aan de hand?
De Spaanse wet geeft aan dat je ‘kleding moet dragen die bewegingsvrijheid geeft en er dus voor zorgt dat uw veiligheid gewaarborgd blijft’. De ANWB, Veilig Verkeer Nederland en de Duitse Adac roepen bestuurders en passagiers al langer op om hun dikke winterjas of donsjack uit te trekken voordat ze in de auto gaan plaatsnemen.
De kans op zware verwondingen bij ongelukken is een stuk groter, blijkt uit testen van de Adac. Door de vulling zit er ruimt tussen de veiligheidsgordel en het lichaam, waardoor deze bij een crash diep in de buik kan snijden. Hierbij kunnen interne bloedingen en schade aan darmen, lever, milt, blaas en andere zachte weefsels ontstaan, vooral bij kinderen.

