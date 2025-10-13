Gevaar voor gezondheid én portemonnee: stap niet in de auto met winterjas aan

Binnen- en buitenlandse instanties
waarschuwen voor het gevaar van het dragen van een dikke winterjas in
de auto. In Spanje kun je als automobilist zelfs een boete van 200
euro krijgen als je gepakt wordt met een winterjas, sjaal of
handschoenen aan. Wat is er aan de hand?
De Spaanse wet geeft aan dat je
‘kleding moet dragen die bewegingsvrijheid geeft en er dus voor
zorgt dat uw veiligheid gewaarborgd blijft’. De ANWB, Veilig
Verkeer Nederland en de Duitse Adac roepen bestuurders en passagiers
al langer op om hun dikke winterjas of donsjack uit te trekken
voordat ze in de auto gaan plaatsnemen.
De kans op zware verwondingen bij
ongelukken is een stuk groter, blijkt uit testen van de Adac. Door de
vulling zit er ruimt tussen de veiligheidsgordel en het lichaam,
waardoor deze bij een crash diep in de buik kan snijden. Hierbij
kunnen interne bloedingen en schade aan darmen, lever, milt, blaas en
andere zachte weefsels ontstaan, vooral bij kinderen.