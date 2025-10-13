Opinie: waarom Wilders de verkiezing gaat verliezen.

Eerste een persoonlijke waarneming: Ik ken een aantal mensen die in het verleden PVV hebben gestemd. Ze vinden zichzelf goede burgers. Alleen verlangen ze naar een fata morgana, het Nederland van hun jeugd zonder niet-Nederlanders. Ze dachten/denken dat Wilders die kan brengen.

Gisteren werd door de PVV-aanhangen gezongen: "Dat Femke Halsema de hoer van Amsterdam is en Frans Timmermans een vuile kankerjood … Allemaal de schuld van de elite.” Dat vinden nette PVV-aanhangers niet fijn.

Want het zijn vooral nette mensen. Die worden niet blij van het feit dat ze nu op straat vertegenwoordigd worden door tuig met hakenkruizen en geheven armen. Mensen die zoveel mogelijk schade willen aanrichten en Eerst de conclusie: De PVV gaat behoorlijk veel zetels verliezen. Het zou me niet verbazen als er van de 37 van 2023 maximaal 25 resteren.

Nu de redenering. Mijn prognose is niet gebaseerd op peilingen. Die zeggen wel iets, maar zeker niet alle. In 2023 stond de PVV op dit punt van de campagne op 21 zetels. Het werden er 37. Anders gezegd: er zal nog van alles veranderen. Wat toen gebeurde waren een paar dingen. De VVD maakte duidelijk dat als je een rechts kabinet wilde hebben een stem op Wilders de zekerste weg was.

Daarnaast beloofde Wilders heel concrete beleidsveranderingen die veel rechtse mensen aanspreken. Uiteraard minder asiel, maar ook lagere zorgpremies, via het afschaffen van het eigen risico. Volop streekziekenhuizen en buurtbussen. En iedereen een huis.

Hij won de verkiezingen en ook de formatie en kwam toen met een clubje volkomen ongeschikte types om de beloften waar te maken. Van Faber tot Reinette Klaver en van Chris Jansen tot Vicky Maijer ( die van de overgeschreven scriptie). Zijn voornaamste kandidaat Gidi Markuszower (al eerder beboet wegens verboden wapenbezit) was volgens de geheime dienst een te groot risico voor het landsbelang. Naar verluid omdat hij banden heeft met de Mossad. En de twee bewindslieden wie wel iets konden - Coenradie en Agema - hadden binnen korte tijd ruzie met Geert, omdat ze oog hadden voor feiten die hij vervelend vond en vindt.

Er is een kans dat Wilders wel meedoet om SBS-verkieizingsprogramma's. Daar kijkt zijn aanhang naar. Maar dat zou het beeld dat hij een egoïstische opportunist is verder versterken