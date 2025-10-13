Ineens was ze er: Nasrah Habiballah. Midden in een oorlog die voor journalisten voorals als ze in Gaza waren gevaarlijk was (minstens 246 tot ruim 270 journalisten en mediaprofessionals in Gaza om het leven gekomen) en uiterst moeilijk om zo objectief mogelijk te duiden. De moordpartij van Hamas in Israël was meer dan weerzinwekkend. Maar de poging van Israël om de bevolking van Gaza systematisch uit te roeien was minstens zo erg. Die nuance respecteren is niet eenvoudig.

Sinds de stichting van de staat Israel hebben Nederlandse media de verslaggeving meestal overgelaten aan joden, en vaak ook aan zionistische inwoners van Israel. Dat heeft de nuance in het beeld dat wj Nederlanders hebben niet bevorderd.

En toen was dat Nashrah, net in dienst en meteen midden in een journalsitieke hekkenketel. Ze leek ook eerst wat angstig de camera in te kijken. Maar haat informatie was goed en werd steeds beter. Dat veel nederlanders nu zien wat er te zien is (en uitgverkoren volk dat na 2000 jaar vond dat de bewoners van Palestina plaats voor hen moesten maken, omdat hun Jaweh dat eiste en die steeds meedogenlozer zijn geworden in hun optreden), dat Nederlanders dat zijn gaan zien en dat we onze tradiotionele steun aan Israel zijn gaan onderzoeken is zeker ook aan Haniballah te danken. Zij bediende immers de grootste kijkersgroep van Nederland. Ze had de grootste megafoon.

Ze gebruikte die professioneel en uiterst goed geïnformeerd.

De NOS-correspondent in Israël is sinds 1 januari 2023 Nasrah Habiballah, een Nederlandse journalist met een sterke persoonlijke en professionele band met het Midden-Oosten.​

Nasrah Habiballah is geboren in 1987 in Zierikzee en heeft een Palestijnse vader en Nederlandse moeder. Ze studeerde journalistiek aan de Fontys Hogeschool in Tilburg en volgde onder meer een half jaar Arabisch aan de Universiteit van Bir Zeit op de Westelijke Jordaanoever. Daarnaast deed ze een master Conflictsituaties aan de Universiteit van Haifa in Israël, wat haar een diepgaande blik geeft op de complexe regio waarin ze werkt. Wetenschappelijk én ambachtelijk geschoold dus.​

Correspondentschap in Israël en de Palestijnse gebieden

Sinds begin 2023 is Habiballah actief als correspondent in Israël en de Palestijnse gebieden. Ze wil vooral persoonlijke verhalen brengen die laten zien welke invloed het wereldnieuws op het dagelijks leven van mensen in de regio heeft. Ze reist vanuit Tel Aviv door Israël en de Westelijke Jordaanoever om verhalen te maken voor televisie, radio en online-kanalen van de NOS. In Gaza werkt de NOS samen met lokale journalisten omdat daar toegang voor buitenlanders beperkt is.​

Persoonlijk

Habiballah heeft naast een Nederlands ook een Israëlisch paspoort, is gehuwd en heeft een dochter. Door haar gemengde familie en ervaring in zowel Israël als de Palestijnse gebieden beschikt ze over waardevolle lokale kennis en netwerk. Haar aanstelling riep zowel positieve reacties als discriminerende en haatdragende opmerkingen op vanwege haar Palestijnse achtergrond, een ontwikkeling die binnen de NOS op stevige steun kon rekenen.​