Waarom je echt geen water uit plastic flessen moet drinken

gezondheid
door Désirée du Roy
maandag, 13 oktober 2025 om 11:41
ANP-514256293
In Nederland drinken we vrijwel altijd water uit de kraan en dat is maar goed ook. Wie vooral water uit een fles drinkt, krijgt jaarlijks tot wel 90.000 meer microplastics binnen dan wie een glaasje uit de kraan pakt. Dat blijkt uit een studie van Concordia University. En dat is bovenop de 39.000 tot 52.000 plasticdeeltjes die we toch al binnen krijgen.
Microplastics kunnen de bloedbaan binnendringen en zich ophopen in organen. Hoe slecht dat precies is, weten we nog niet, maar onderzoekers leggen een link met mogelijke neurologische schade en kanker. "Het probleem is niet acute vergiftiging, maar langdurige blootstelling”, zegt onderzoeker Sarah Sajedi. "We weten nog te weinig over wat microplastics op de lange termijn met ons doen.”
Sajedi adviseert dan ook om water uit de kraan te drinken. "Water uit een fles is prima in noodgevallen, maar geen goede dagelijkse gewoonte." Wil je water meenemen doe het dan in een glazen of metalen fles. En drink je toch uit plastic laat de fles dan niet in de zon liggen. Door warmte en zonlicht breekt plastic sneller af en komt het vrij in je flesje.
Bron: Metro

