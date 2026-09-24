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Noorse centrale bank verhoogt rente voor tweede keer dit jaar

Economie
door anp
donderdag, 24 september 2026 om 12:25
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OSLO (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De Noorse centrale bank heeft donderdag de rente voor de tweede keer dit jaar verhoogd om de inflatie in het land te bestrijden. Volgens de Norges Bank zijn verdere verhogingen mogelijk nodig om de stijging van de consumentenprijzen onder controle te krijgen.
De Noorse centrale bank was in mei al de eerste centrale bank in Europa die de rente verhoogde sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. De rente ging nu opnieuw met een kwart procentpunt omhoog naar 4,5 procent.
Andere centrale banken, zoals de ECB en de Amerikaanse Fed, hebben het voorbeeld van de Norges Bank inmiddels gevolgd. De ECB verhoogde in juni de rente voor het eerst dit jaar, gevolgd door een tweede verhoging in september. De Fed verhoogde deze maand de rente voor het eerst dit jaar om de inflatie te beteugelen, die wordt veroorzaakt door een sterke stijging van de energiekosten door de Iranoorlog.
De centrale banken van Zwitserland en Zweden hielden donderdag hun rentetarieven wel ongewijzigd.
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