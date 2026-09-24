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Rusland nodigt Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un uit voor bezoek

Samenleving
door anp
donderdag, 24 september 2026 om 12:43
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MOSKOU (ANP/RTR) - Rusland heeft de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un een officiële uitnodiging gestuurd om Rusland te komen bezoeken. Dat meldt de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken tegen het staatspersbureau TASS.
De relatie tussen de twee landen is de afgelopen jaren versterkt. Rusland en Noord-Korea tekenden een verdedigingsovereenkomst, waarmee ze hun militaire samenwerking hebben opgeschroefd. Sinds 2024 stuurt Noord-Korea militairen om Rusland te helpen in de oorlog met Oekraïne.
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