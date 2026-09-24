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Randstad: minder vraag naar starters en junioren, niet door AI

Economie
door anp
donderdag, 24 september 2026 om 12:20
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DIEMEN (ANP) - De vraag naar starters en junioren op de Nederlandse arbeidsmarkt neemt bovengemiddeld af, signaleert uitzendbureau Randstad. Hoewel die afname door sommigen aan de opkomst van kunstmatige intelligentie (AI) wordt toegeschreven, heeft dit meer te maken met schommelingen in de economie, zei arbeidsmarktanalist Bart van Krimpen van Randstad tijdens een onlinepresentatie.
Momenteel ligt het aantal vacatures voor starters ruim 30 procent onder het niveau van 2022, toen de krapte een piek bereikte. De vraag naar jonge werkenden daalt sinds het piekjaar harder dan bijvoorbeeld de vraag naar arbeidskrachten in medior- of seniorfuncties.
Hoewel AI steeds zichtbaarder wordt op de arbeidsmarkt, is het volgens Van Krimpen "veel te kort door de bocht" dat de technologie tot een massale afname van startersbanen leidt. Aannemelijker is volgens Randstad dat afkoeling op de arbeidsmarkt het eerst zichtbaar is onder jongeren. Zo daalt en stijgt de jongerenwerkloosheid ook harder als de economische groei beweegt.
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