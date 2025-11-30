Noorse staatsfonds wil uitleg Microsoft over beleid mensenrechten

OSLO (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Het grote Noorse staatsinvesteringsfonds wil dat Microsoft uitleg geeft over de risico's van opereren in landen met aanzienlijke zorgen over mensenrechten. Dit omdat er berichten waren dat zijn producten door het Israëlische leger zijn gebruikt voor massale surveillance van burgers in Gaza en de bezette Westelijke Jordaanoever.

Het Noorse staatsfonds, het grootste ter wereld, bezat volgens de laatste cijfers 1,35 procent van de aandelen in Microsoft. Daarmee is het fonds de op zeven na grootste aandeelhouder van het Amerikaanse concern. Vandaar dat de Noorse stem tamelijk invloedrijk is.

Op 5 december is de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Microsoft. Het voorstel voor meer openheid ten aanzien van zorgen over mensenrechten is door enkele andere aandeelhouders ingebracht. Microsoft zelf adviseert beleggers tegen te stemmen, maar de Noren zijn er wel voor.