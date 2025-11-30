ECONOMIE
Meer lichamen gevonden in woontorens Hongkong, dodental naar 146

Samenleving
door anp
zondag, 30 november 2025 om 11:17
HONGKONG (ANP) - De autoriteiten in Hongkong hebben opnieuw lichamen aangetroffen in de wolkenkrabbers die afgelopen week zijn verwoest door een brand. Het dodental staat daarmee op 146, maar zal waarschijnlijk verder stijgen.
De krant South China Morning Post schrijft dat zoekteams overleden slachtoffers hebben gevonden in trappenhuizen, appartementen, gangen en op daken. De zoektocht wordt bemoeilijkt door het gebrek aan licht in de gebouwen en de grote schade die is aangericht door de brand.
Het vuur woedde in een complex met meerdere woontorens waar een renovatie gaande was. In Hongkong wordt ook dit weekend op grote schaal gerouwd om de slachtoffers. Er worden bloemen gelegd en honderden mensen verzamelden zich bij een brandweerkazerne om een overleden brandweerman te eren. Bij meerdere sportwedstrijden is een minuut stilte in acht genomen.
