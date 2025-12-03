Noorwegen stelt mijnbouw op zeebodem jarenlang uit

OSLO (ANP/AFP) - Noorwegen stelt de verstrekking van vergunningen voor de winning van grondstoffen op de zeebodem met minstens vier jaar uit. De regering sloot daarover een deal met kleinere partijen in het parlement als onderdeel van een begrotingsakkoord. Vorig jaar was Noorwegen nog het eerste Europese land dat zeegebieden had aangewezen voor de winning van grondstoffen.

Daarbij zouden belangrijke grondstoffen als kobalt, nikkel en koper gewonnen kunnen worden die onder meer belangrijk zijn voor de energietransitie. Door dat soort grondstoffen uit eigen bodem te halen kan Noorwegen minder afhankelijk worden van buitenlandse leveringen, waaronder uit China.

Milieuorganisaties zoals het Wereld Natuur Fonds (WWF) en Greenpeace zijn fel gekant tegen de winning uit vrees voor schade aan de natuur en het dierenleven op de zeebodem. Het WWF sprak van een "grote overwinning voor de natuur".