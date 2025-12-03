Rabo: economie blijft groeien, maar werkloosheid loopt ook op

UTRECHT (ANP) - De Nederlandse economie blijft de komende jaren groeien, verwachten economen van Rabobank. Zij voorzien voor dit jaar een groei van 1,7 procent ten opzichte van 2024. Voor volgend jaar en 2027 voorspelt de bank een verdere groei van 1,3 procent per jaar.

De groei wordt vooral gedreven door hogere uitgaven van huishoudens en een toename van de overheidsbestedingen. "Huishoudens zien hun koopkracht stijgen, wat leidt tot meer consumptie. De overheidsuitgaven nemen toe vanwege de vergrijzing en door investeringen in defensie", staat in een economisch kwartaalbericht van Rabobank.

Toch neemt de werkloosheid de komende jaren ook toe. In 2025 was de werkloosheid gemiddeld 3,9 procent. Naar verwachting is dit volgend jaar 4,1 procent en 4,3 procent in 2027. "Deze stijging is niet het gevolg van baanverlies, maar komt doordat de werkgelegenheid minder snel groeit dan het aantal mensen in de beroepsbevolking. Zo zien we al langere tijd dat het aantal openstaande vacatures afneemt, met name in de private sector. De kans dat nieuwkomers op de arbeidsmarkt direct werk vinden, is daardoor afgenomen", stellen de economen. Ze zien ook dat het aantal werklozen dat weer werk vindt, is gedaald.

Inflatie op 3 procent

Volgens Rabobank komt de inflatie dit jaar naar schatting uit op ruim 3 procent. Naar verwachting daalt de inflatie volgend jaar tot 2,5 procent en 2 procent in 2027. "De lonen stijgen de komende twee jaar naar verwachting harder, met 4,2 procent in 2026 en 3,3 procent het jaar erop, wat de gemiddelde koopkracht van huishoudens verbetert."

De bank voorziet verder dat de overheidsuitgaven, die de afgelopen vijf jaar sterk zijn gegroeid, blijven stijgen. "De uitbreiding van defensie en de toenemende vraag naar zorg door vergrijzing zijn belangrijke pijlers onder deze groei", concluderen de onderzoekers.