Norges Bank verhoogt als eerste centrale bank in Europa de rente

OSLO (ANP/AFP/RTR) - De Noorse centrale bank heeft donderdag de rente met een kwart procentpunt verhoogd naar 4,25 procent. De Norges Bank is daarmee de eerste centrale bank in Europa die de leenkosten verhoogt sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. Economen hadden verwacht dat Noorwegen de rente deze maand nog onveranderd zou laten. Wel rekenden ze op een renteverhoging in juni.

"De inflatie is te hoog en ligt al enkele jaren boven de doelstelling", zei Ida Wolden Bache, gouverneur van Norges Bank, in een verklaring. Ze voegde eraan toe dat de inflatie naar verwachting hoog zal blijven en dat "er aanzienlijke onzekerheid bestaat over de toekomstige economische ontwikkelingen".

Met de hogere leenkosten wil de centrale bank de inflatie beteugelen, die wordt veroorzaakt door een sterke stijging van de lonen en hogere energiekosten door de oorlog. Ook zonder de sterk schommelende energieprijzen bedroeg de Noorse inflatie in maart 3 procent en bleef daarmee ruim boven de doelstelling van de centrale bank van 2 procent.