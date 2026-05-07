Slachtoffer Ali B doet haar verhaal in RTL Tonight

Samenleving
door Redactie
donderdag, 07 mei 2026 om 11:17
bijgewerkt om donderdag, 07 mei 2026 om 11:55
De vrouw die door Ali B is verkracht tijdens een schrijverskamp in Heiloo, doet donderdagavond haar verhaal in RTL Tonight. Dat zei haar advocaat Bernard Sprenger na afloop van de uitspraak in de zedenzaak tegen de rapper.
Sprenger vertelde dat zijn cliënt "dolgelukkig" was na de uitspraak en dat zij nu erkenning heeft gekregen. "Ze heeft door een moeras moeten vechten, maar is van mening dat dit wel de moeite waard is geweest."
Het hof oordeelde dat er genoeg steunbewijs was voor de verkrachting in Heiloo in 2018. "Ze ging in 2019 naar de politie en daar werd ze niet serieus genomen", aldus Sprenger. "Daar kreeg ze de vraag: 'Waarom ging je dan naar Heiloo?'. We moeten daarmee kappen in Nederland. Ga niet aan slachtoffers vragen waarom ze linksaf gaan in plaats van rechtsaf."
Ali B werd donderdag in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van drie jaar. Het hof achtte ook de verkrachting van Ellen ten Damme bewezen, maar sprak de rapper vrij van een aanranding van de vrouw in Heiloo en een andere aanranding van zangeres Jill Helena.
