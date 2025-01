Lange celstraffen in Spanje voor fatale mishandeling Samuel Luiz

A CORUNA (ANP/AFP) - Een Spaanse rechtbank heeft gevangenisstraffen van 10 tot 24 jaar opgelegd voor een fatale mishandeling. De dood van de 24-jarige Samuel Luiz leidde tot landelijke protesten.

De in Brazilië geboren Luiz overleed in het ziekenhuis nadat hij in 2021 zwaar was mishandeld bij een nachtclub in A Coruña, in het noorden van het land. Premier Pedro Sánchez sprak zijn afschuw uit over die "meedogenloze" aanval.

Luiz kreeg tijdens de mishandeling homofobe beledigingen naar zijn hoofd geslingerd. Een jury oordeelde vorig jaar dat de hoofdverdachte uit de kleding en manier van spreken van het slachtoffer had opgemaakt met een homoseksuele man te maken te hebben.

Discriminatie

Die hoofdverdachte, Diego M.M., kreeg de langste gevangenisstraf opgelegd. Het werd als strafverzwarend beschouwd dat ook sprake was van discriminatie op basis van geaardheid. Ook drie andere verdachten moeten jaren de cel in.

De verdachten moeten de nabestaanden ook een schadevergoeding betalen. Het gaat om een bedrag van ruim 300.000 euro.