Economen ING voorzien langdurige coalitieonderhandelingen

AMSTERDAM (ANP) - Deskundigen van ING voorzien langdurige coalitieonderhandelingen nu de voorlopige uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen bekend zijn. "De uitslag laat het Nederlandse parlement sterk gefragmenteerd achter, met het laagste aantal zetels voor de grootste partij sinds de Tweede Wereldoorlog", reageren economen Bert Colijn, Marcel Klok en Marieke Blom.

Volgens hen weerspiegelt de uitslag een bredere Europese trend en onderstreept dit de noodzaak van compromissen. "Dat maakt de coalitievorming waarschijnlijk opnieuw een complex en langdurig proces. De laatste twee formatieperiodes duurden meer dan tweehonderd dagen, en we denken dat het opnieuw maanden kan duren voordat er een nieuwe regering is gevormd."

Dat laatste lijkt niet meteen een probleem, zeggen de kenners. De Nederlandse economie blijft naar hun mening goed presteren. Maar sommige dossiers, zoals het overvolle stroomnet en de stikstofproblemen, drukken wel steeds zwaarder op het potentiële groeivermogen. "Het grootste risico is nu dat langdurige coalitieonderhandelingen en beleidsbesluiteloosheid broodnodige hervormingen en investeringen kunnen vertragen."

Groeiversnelling van economie

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde donderdag juist een groeiversnelling van de economie. Volgens ING deed Nederland het met 0,4 procent groei in het derde kwartaal beter dan voorzien.

ING-topman Steven van Rijswijk ging bij de presentatie van de kwartaalcijfers van ING ook in op de verkiezingen. Hij zei dat de bank en de samenleving als geheel gebaat zijn bij politieke stabiliteit. Daarom hoopt hij dat er snel een nieuw kabinet komt. Ook vindt hij het belangrijk dat het nieuwe kabinet inzet op Europese samenwerking en verdere eenwording van de gemeenschappelijke Europese markt.