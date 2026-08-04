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Novo Nordisk optimistischer over verkopen afslankmiddelen

Economie
door anp
dinsdag, 04 augustus 2026 om 20:33
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KOPENHAGEN (ANP/BLOOMBERG) - Het Deense farmacieconcern Novo Nordisk heeft zijn financiële verwachtingen voor dit jaar naar boven bijgesteld. De maker van het afslankmiddel Wegovy verwijst daarbij naar hogere verwachtingen voor de verkopen van zijn middelen tegen overgewicht en diabetes.
Volgens Novo zal de daling van de omzet en winst dit jaar vermoedelijk niet groter zijn dan 6 procent. Eerder ging het bedrijf, zonder rekening te houden met schommelingen van wisselkoersen, nog uit van dalingen tot 12 procent.
Novo Nordisk, dat naast Wegovy ook het afslankmiddel Ozempic produceert, is met de Amerikaanse concurrent Eli Lilly verwikkeld in een felle strijd om marktaandeel op de snelgroeiende wereldwijde markt voor obesitasmedicijnen. Novo Nordisk was met zijn Wegovy-afslankpillen en -injecties eerder op de markt, maar Eli Lilly haalde het bedrijf in met Zepbound en is inmiddels marktleider op basis van omzet.
Het Deense bedrijf publiceert woensdag zijn volledige halfjaarresultaten.
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