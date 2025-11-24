Novo Nordisk stopt onderzoek naar Alzheimer met Ozempic-pil

KOPENHAGEN (ANP/BLOOMBERG) - Novo Nordisk stopt met twee grootschalige onderzoeken naar de behandeling van de ziekte van Alzheimer. In de studies werd onderzocht of semaglutide, het actieve ingrediënt van Novo Nordisks diabetes- en afslankmedicijnen Ozempic en Wegovy, de progressie van de ziekte van Alzheimer helpt vertragen.

Patiënten die het medicijn slikten, zagen hun ziekte echter niet langzamer verlopen, meldde de Deense farmaceut maandag. De langverwachte studies naar Alzheimer hebben daarmee het hoofddoel niet bereikt. Het bedrijf stopt dan ook met een geplande verlenging van de onderzoeken met een jaar.

Farmaceuten worstelen al jaren om een medicijn tegen Alzheimer te vinden. Novo Nordisk had de onderzoeken dan ook als zeer risicovol omschreven, met een kleine kans van slagen. Het aandeel Novo Nordisk dook desondanks 9 procent omlaag op de beurs in Kopenhagen. Volgens zakenbank Morgan Stanley had een succesvolle behandeling van Alzheimer Novo Nordisk ruim 4 miljard euro aan extra jaarlijkse inkomsten kunnen opleveren.