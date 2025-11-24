Brussel werkt door aan voorstel lening bevroren tegoeden

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie blijft doorwerken aan een voorstel voor een lening aan Oekraïne op basis van bevroren Russische tegoeden, ook nu er een mogelijk vredesplan ligt. Dat er een concreet voorstel komt is "nog urgenter gezien deze achtergrond", aldus een woordvoerder van de Commissie.

"Wij hebben altijd benadrukt dat het essentieel is dat agressor Rusland betaalt voor de schade die hijheeft veroorzaakt", aldus de zegsvrouw.

Er is nog geen concreet voorstel van de Commissie voor een lening. België ziet het plan niet zitten. Het land vreest represailles door Rusland, omdat het tegoed voor de lening van 141 miljard euro in België staat. Premier Bart De Wever wil keiharde garanties dat de risico's door alle lidstaten worden gedeeld. De Commissie is België nog onvoldoende tegemoetgekomen.

De Commissie kijkt ook naar andere opties om Oekraïne te financieren, maar de voorkeur gaat uit naar het gebruik van bevroren Russische tegoeden.