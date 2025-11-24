ECONOMIE
Reggaezanger Jimmy Cliff op 81-jarige leeftijd overleden

Samenleving
door anp
maandag, 24 november 2025 om 13:35
KINGSTON (ANP) - De Jamaicaanse reggaezanger Jimmy Cliff is op 81-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie op Instagram bekendgemaakt. Hij overleed aan de gevolgen van een longontsteking.
De zanger geldt als een van de invloedrijkste reggaemuzikanten ooit. Voor zijn grote culturele betekenis kreeg hij de Jamaicaanse Orde van Verdienste. Cliff brak in 1968 door met de single Wonderful World, Beautiful People.
Ook was hij bekend van hits als Wild World, Reggae Night en I Can See Clearly Now. Ook speelde Cliff in 1972 een hoofdrol in The Harder They Come, de eerste Jamaicaanse speelfilm ooit.
Cliff won meerdere Grammy's en kreeg in 2010 een plek in de Rock & Roll Hall of Fame. Hij is de tweede reggae-artiest die in de Hall of Fame werd opgenomen, na Bob Marley. Cliff trad in juli 2018 voor het laatst op in Nederland. Tijdens zijn afscheidstournee deed hij het Reggae Rotterdam Festival aan.
