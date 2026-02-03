ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Novo Nordisk waarschuwt voor lagere verkopen door concurrentie

Economie
door anp
dinsdag, 03 februari 2026 om 18:36
anp030226193 1
KOPENHAGEN (ANP/BLOOMBERG) - Novo Nordisk, producent van de bekende diabetes- en afslankmiddelen Ozempic en Wegovy, verwacht dat de verkopen dit jaar met 5 tot 13 procent dalen. Het Deense farmacieconcern schrijft dit toe aan groeiende concurrentie. Het bedrijf wordt ook geraakt door het Amerikaanse beleid om medicijnprijzen te verlagen.
De omzetdaling is veel groter dan marktkenners hadden voorzien. Novo Nordisk publiceert woensdag zijn volledige resultaten. De jaarlijkse verkopen van Novo Nordisk daalden voor het laatst in 2017, tijdens een prijzenslag over insuline in de Verenigde Staten.
Novo Nordisk heeft op de markt voor afslankmiddelen terrein verloren aan het middel Zepbound van rivaal Eli Lilly, dat volgens vergelijkingen effectiever zou werken. Het bedrijf kreeg eind vorig jaar in de VS goedkeuring om een pilversie van zijn obesitasinjectie Wegovy op de markt te brengen.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-548321066

Vrijheidsbijdrage: je kunt wel raden welke inkomens de grootste prijs voor onze veiligheid betalen

4eb7a935-cd2f-464a-808a-fa58b8e7ba2a_w1080_h608_s

De nucleaire dreiging na de val van Teheran

_412dae49-f047-42dd-9cbc-2effa49a97c1

Schokkende documenten onthullen: Epstein verwekte kind bij tienermeisje

Scherm­afbeelding 2026-02-03 om 08.35.09

De Noorse koninklijke familie ligt in puin

277454483_m

De miljardairs van de wereld per land

Scherm­afbeelding 2026-02-03 om 07.51.40

Zelensky wil praten over land: wint Poetin nu aan de onderhandelingstafel wat hij verloor aan het front?

Loading