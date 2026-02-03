Novo Nordisk waarschuwt voor lagere verkopen door concurrentie

KOPENHAGEN (ANP/BLOOMBERG) - Novo Nordisk, producent van de bekende diabetes- en afslankmiddelen Ozempic en Wegovy, verwacht dat de verkopen dit jaar met 5 tot 13 procent dalen. Het Deense farmacieconcern schrijft dit toe aan groeiende concurrentie. Het bedrijf wordt ook geraakt door het Amerikaanse beleid om medicijnprijzen te verlagen.

De omzetdaling is veel groter dan marktkenners hadden voorzien. Novo Nordisk publiceert woensdag zijn volledige resultaten. De jaarlijkse verkopen van Novo Nordisk daalden voor het laatst in 2017, tijdens een prijzenslag over insuline in de Verenigde Staten.

Novo Nordisk heeft op de markt voor afslankmiddelen terrein verloren aan het middel Zepbound van rivaal Eli Lilly, dat volgens vergelijkingen effectiever zou werken. Het bedrijf kreeg eind vorig jaar in de VS goedkeuring om een pilversie van zijn obesitasinjectie Wegovy op de markt te brengen.