ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ook Duitse rederij Hapag-Lloyd vaart weer door het Suezkanaal

Economie
door anp
dinsdag, 03 februari 2026 om 19:32
anp030226201 1
HAMBURG (ANP/DPA) - De grote Duitse rederij Hapag-Lloyd vaart na ruim twee jaar weer door de Rode Zee en het Suezkanaal. Eerder besloten veel vervoerders de belangrijke vaarroute te mijden vanwege aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen.
Het gaat in eerste instantie om een dienst die India en het Midden-Oosten met het Middellandse Zeegebied verbindt en deel uitmaakt van een samenwerking met Maersk. Vanaf half februari moeten de eerste twee containerschepen door de Rode Zee en het Suezkanaal gaan. De Albert Maersk vaart dan naar het westen en de Astrid Maersk naar het oosten. Als het mogelijk is, volgen later meer diensten.
Volgens Hapag-Lloyd varen alle schepen met maritieme beveiliging en houden de rederijen de veiligheidssituatie in het Midden-Oosten in de gaten. Elke wijziging hangt af van "de voortdurende stabiliteit in het Rode Zeegebied en de afwezigheid van escalatie van conflicten in de regio".
Maersk besloot vorige maand al terug te keren naar het Suezkanaal.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-548321066

Vrijheidsbijdrage: je kunt wel raden welke inkomens de grootste prijs voor onze veiligheid betalen

_412dae49-f047-42dd-9cbc-2effa49a97c1

Schokkende documenten onthullen: Epstein verwekte kind bij tienermeisje

Scherm­afbeelding 2026-02-03 om 08.35.09

De Noorse koninklijke familie ligt in puin

277454483_m

De miljardairs van de wereld per land

074391ccdbb6bf1d2fc3adca90c637d0e5361dcd

Deze auto’s hebben het minst pech

Scherm­afbeelding 2026-02-03 om 07.51.40

Zelensky wil praten over land: wint Poetin nu aan de onderhandelingstafel wat hij verloor aan het front?

Loading