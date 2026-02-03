Ook Duitse rederij Hapag-Lloyd vaart weer door het Suezkanaal

HAMBURG (ANP/DPA) - De grote Duitse rederij Hapag-Lloyd vaart na ruim twee jaar weer door de Rode Zee en het Suezkanaal. Eerder besloten veel vervoerders de belangrijke vaarroute te mijden vanwege aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen.

Het gaat in eerste instantie om een dienst die India en het Midden-Oosten met het Middellandse Zeegebied verbindt en deel uitmaakt van een samenwerking met Maersk. Vanaf half februari moeten de eerste twee containerschepen door de Rode Zee en het Suezkanaal gaan. De Albert Maersk vaart dan naar het westen en de Astrid Maersk naar het oosten. Als het mogelijk is, volgen later meer diensten.

Volgens Hapag-Lloyd varen alle schepen met maritieme beveiliging en houden de rederijen de veiligheidssituatie in het Midden-Oosten in de gaten. Elke wijziging hangt af van "de voortdurende stabiliteit in het Rode Zeegebied en de afwezigheid van escalatie van conflicten in de regio".

Maersk besloot vorige maand al terug te keren naar het Suezkanaal.