Novo Nordisk wint op Deense beurs na goedkeuring afslankpil in VS

AMSTERDAM (ANP) - Novo Nordisk was dinsdag een grote winnaar op de aandelenbeurs in Kopenhagen. De Verenigde Staten gaven de Deense farmaceut goedkeuring voor het op de markt brengen van een pilversie van zijn populaire obesitasinjectie Wegovy. Het bedrijf wil in januari al beginnen met de verkoop in de VS.

Novo Nordisk steeg 9,2 procent in Kopenhagen. De farmaceut heeft dit jaar ook goedkeuring aangevraagd in onder meer Europa. Het is nog niet bekend wanneer de EU hierover beslist. De goedkeuring in de VS is een opsteker voor Novo Nordisk, dat de afgelopen tijd marktaandeel in dat land verloor aan het Amerikaanse Eli Lilly. Dat bedrijf werkt aan een pilversie van zijn obesitasmiddel Zepbound. Naar verwachting wordt die in maart goedgekeurd.

Beleggers op de beurs in Amsterdam waren dinsdag terughoudend. De AEX-index daalde 0,1 procent tot 942,26 punten. De MidKap verloor 0,2 procent naar 916,12 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen lieten plussen tot 0,3 procent zien. Die in Parijs zakte 0,2 procent.

De aandacht van beleggers ging ook uit naar de cijfers over de Amerikaanse economie die dinsdag naar buiten kwamen. Daaruit kwam naar voren dat de economie van de VS in het derde kwartaal met 4,3 procent is gegroeid. Dat is de sterkste groei in twee jaar en een grotere toename dan verwacht. De groei is vooral te danken aan robuuste consumentenbestedingen.

Chipmachinefabrikant ASML eindigde bovenaan de AEX en klom 0,8 procent. Dataleverancier Wolters Kluwer sloot de rij en zakte 2 procent.

Metalenspecialist AMG ging aan kop bij de middelgrote fondsen en steeg 1 procent. Air France-KLM eindigde onderaan de MidKap en daalde 2,5 procent.

Airbus klom 0,5 procent in Parijs. Een massaclaim van beleggers in aandelen van de Europese vliegtuigbouwer strandde bij het gerechtshof in Den Haag. De zaak draaide om jarenlange onderzoeken van Franse, Engelse en Amerikaanse autoriteiten naar wereldwijde corruptie en omkoping door Airbus, die niet tijdig zouden zijn gemeld door de vliegtuigbouwer. De claimstichting SILC werd door het hof niet toegelaten om op te treden als belangenorganisatie, omdat die te nauw verweven zou zijn met commerciële partijen die vooral aan de claim willen verdienen.

Woensdag sluit de aandelenbeurs in Amsterdam al om 14.00 uur vanwege kerstavond. Tijdens de kerstdagen blijven de Europese beurzen dicht.