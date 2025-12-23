ECONOMIE
Agractie: afwijzing mestuitzondering 'flinke domper' voor boeren

Economie
door anp
dinsdag, 23 december 2025 om 18:18
anp231225158 1
DEN HAAG (ANP) - Boerenorganisatie Agractie spreekt van een flinke domper voor boeren in Nederland, nu ze geen nieuwe uitzondering op de Europese mestregels krijgen. "Het is de omgekeerde wereld dat er minder gezonde dierlijke mest mag worden aangewend op grasland, terwijl er wel meer kunstmest mag worden gebruikt om de bodem te voeden", stelt de organisatie.
"En dat terwijl er met kunstmest op grasland méér nitraatuitspoeling is ten opzichte van dierlijke mest. Blijkbaar doet dit er niet toe en is goed bodembeleid niet belangrijk voor Europa", vervolgt Agractie.
De boerenactiegroep gaat ervan uit dat het dossier opnieuw op tafel komt bij de formerende partijen. "Daar zijn zowel de waterkwaliteit als de Nederlandse boeren erg bij gebaat."
