NS besteedt IT-beheer deels uit aan Amerikaans bedrijf DXC

Economie
door anp
dinsdag, 10 februari 2026 om 9:38
anp100226078 1
UTRECHT (ANP) - NS besteedt een deel van zijn IT-beheer uit aan het Amerikaanse bedrijf DXC. Het gaat om het beheer en de hosting van een technisch platform waarop interne applicaties kunnen draaien, bijvoorbeeld voor de financiële planning en voor hulpmiddelen in werkplaatsen voor treinen. Dat bevestigt NS na berichtgeving door NRC.
De IT-diensten worden uitgevoerd door de Nederlandse DXC-dochter Enterprise Service Nederland. Het contract heeft een looptijd van zes jaar, met de mogelijkheid voor een verlenging met nogmaals zes jaar. Het spoorbedrijf meldde geen financiële details, maar volgens NRC is er maximaal 400 miljoen euro met de opdracht gemoeid.
IT-directeur Hessel Dikkers van NS zegt dat het contract via een Europese aanbestedingsprocedure werd gegund. "Daarbij stelt NS zeer uitgebreide eisen en criteria op het gebied van prijs, kwaliteit, beschikbaarheid (zo min mogelijk storingen) en cyberveiligheid. Na beoordeling van de inschrijvingen kwam Enterprise Service Nederland als beste uit de bus", aldus Dikkers.
