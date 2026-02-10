Olieconcern BP mikt op meer kostenbesparingen

LONDEN (ANP) - BP wil meer geld besparen dan eerder aangekondigd, maakte het bedrijf bekend bij zijn jaarresultaten. Het olie- en gasconcern staat onder druk om sneller betere resultaten te boeken.

Het Britse olie- en gasconcern, met een grote raffinaderij bij Rotterdam, mikt nu op structurele kostenverlagingen tussen de 5,5 miljard en 6,5 miljard dollar. Eerder ging het bedrijf nog uit van 4 miljard tot 5 miljard dollar. BP pauzeert ook de inkoop van eigen aandelen, bedoeld om aandeelhouders te belonen. Met het overgebleven geld wil het bedrijf de balans versterken.

In Nederland verkocht BP zijn tankstations, omdat die te weinig opleverden. Ook schrapt het bedrijf tot 2030 vele tientallen Nederlandse banen, meldden vakbonden in oktober.

In december werd bekend dat Murray Auchincloss na minder dan twee jaar als topman werd ontslagen. Hij wordt opgevolgd door Meg O'Neill. Zij richt zich naar verwachting meer op fossiele brandstoffen, in plaats van duurzame energieprojecten.