NS reageert op ultimatums, gevolgen spoorstakingen nog onbekend

UTRECHT (ANP) - De NS heeft zondagmiddag gereageerd op ultimatums van vakbonden. Het spoorbedrijf wil de bonden op die manier weer aan tafel krijgen om een nieuwe cao uit te onderhandelen. Het is nog niet duidelijk in hoeverre de vakbonden gehoor geven aan de reactie van NS, en daarmee in hoeverre stakingen zijn uitgesloten.

NS heeft gereageerd op twee ultimatums, die van FNV en VVMC. De deadline voor die van FNV staat op dinsdagmiddag 17.00 uur. VVMC wil voor maandag 16.00 uur een reactie van NS hebben ontvangen. Van CNV had NS geen ultimatum ontvangen, aldus een woordvoerder van het spoorbedrijf.

Het is vooralsnog niet duidelijk of de cao-gesprekken nu weer worden hervat. Zo laat FNV-bestuurder Henri Janssen weten enkel door NS te zijn uitgenodigd voor een veiligheidsoverleg over de stakingen. Dat vindt volgens hem maandag om 12.00 uur plaats. VVMC kon niet direct reageren op vragen van het ANP.

Reactie

"We balen ervan dat er nog geen nieuwe cao is", zegt de NS-zegsman. "NS heeft in de onderhandelingen nog geen eindbod gedaan. Daarom willen we het overleg graag snel weer oppakken. Uiteindelijk is de enige plek waar je een cao sluit aan tafel." Onder de NS-cao vallen 17.500 mensen.

De vakbonden hebben gedreigd op vrijdag 6 juni voor het eerst te gaan staken, in de regio Midden. Bij het voorbereiden van de acties trekken FNV en VVMC ook op met CNV. De tweede staking zou op 10 juni zijn in de regio West, de derde op 12 juni in de regio's Noord-West en Oost en de vierde op 16 juni in de regio's Noord en Zuid. Mocht NS dan nog steeds niet instemmen met de eisen, dan volgt op dinsdag 17 juni waarschijnlijk een landelijke stakingsdag.