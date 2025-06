Oekraïne valt militair vliegveld in Russisch Siberië aan

IRKOETSK (ANP/RTR/AFP/BLOOMBERG) - Oekraïne heeft meerdere militaire vliegvelden in Rusland aangevallen, melden bronnen bij de Oekraïense veiligheidsdiensten en pro-Russische bloggers. Een van de doelwitten zou een basis diep in Siberië zijn geweest, duizenden kilometers van de grens met Oekraïne.

Zo'n veertig luchtvaartuigen zouden zijn vernietigd, aldus een van de Oekraïense bronnen. De Russische bloggers stellen dat bij het vliegveld in Siberië, ten noorden van Irkoetsk, Russische vliegtuigen zijn geraakt die nucleaire bommen kunnen dragen. De gouverneur van Irkoetsk bevestigt dat er een droneaanval is geweest in zijn regio. Volgens hem was het de eerste keer dat dit gebied werd aangevallen door Oekraïense drones.

Ook in de regio Moermansk, in het uiterste noordwesten van Rusland, was een droneaanval. Ook daar zou een militair vliegveld het doelwit zijn geweest.