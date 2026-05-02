Schip met bultrug Timmy vaart na vertraging Skagerrak op

SKAGEN (ANP) - Het schip dat de bultrug Timmy naar de Noordzee vervoert, vaart inmiddels op het Skagerrak, de zee tussen Denemarken en Noorwegen. Vrijdag draaide het schip vlak voor het Skagerrak nog om, omdat de golven op die zee te hoog waren.

De Fortuna B vaart op dit moment op een laag tempo in de richting van de Noordzee, is te zien bij scheepvaartmonitor Vesselfinder. Het is niet duidelijk waar en wanneer de reddingswerkers van plan zijn om Timmy precies te laten gaan. Ze willen in elk geval nog een stuk doorvaren. Als de bultrug nu al te water zou worden gelaten, bestaat de kans dat hij terugzwemt naar de Oostzee. Daar kwam hij eind maart vast te zitten in het ondiepe water voor de Duitse kust.

De reddingspoging trekt al weken veel internationale aandacht, maar experts zijn kritisch. Ze wijzen erop dat Timmy sterk verzwakt is en mogelijk na zijn vrijlating alsnog snel komt te overlijden.