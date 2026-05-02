Schip met bultrug Timmy vaart na vertraging Skagerrak op

door anp
zaterdag, 02 mei 2026 om 8:56
SKAGEN (ANP) - Het schip dat de bultrug Timmy naar de Noordzee vervoert, vaart inmiddels op het Skagerrak, de zee tussen Denemarken en Noorwegen. Vrijdag draaide het schip vlak voor het Skagerrak nog om, omdat de golven op die zee te hoog waren.
De Fortuna B vaart op dit moment op een laag tempo in de richting van de Noordzee, is te zien bij scheepvaartmonitor Vesselfinder. Het is niet duidelijk waar en wanneer de reddingswerkers van plan zijn om Timmy precies te laten gaan. Ze willen in elk geval nog een stuk doorvaren. Als de bultrug nu al te water zou worden gelaten, bestaat de kans dat hij terugzwemt naar de Oostzee. Daar kwam hij eind maart vast te zitten in het ondiepe water voor de Duitse kust.
De reddingspoging trekt al weken veel internationale aandacht, maar experts zijn kritisch. Ze wijzen erop dat Timmy sterk verzwakt is en mogelijk na zijn vrijlating alsnog snel komt te overlijden.
Opmerkelijk: de rijkste landen in 2050

Paus provoceert Trump, benoemt voormalige ongedocumenteerde migrant tot bisschop VS

20 tips om je auto in goede conditie te houden

Hoe slecht is kweekzalm nu echt?

Zo herken je schildklierproblemen (en wat je eraan kunt doen)

Tot welke hoogte ben je eigenaar van je tuin?

