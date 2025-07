NEW YORK (ANP) - Chipconcern Nvidia heeft woensdag als eerste bedrijf ooit een beurswaarde van meer dan 4 biljoen dollar bereikt. Dat is 4000 miljard dollar. De aandelen van de onderneming zijn de laatste tijd flink in waarde gestegen door de verdere opmars van kunstmatige intelligentie (AI), waarvan Nvidia sterk profiteert.