Viertal aangehouden voor drugssmokkel naar Scandinavië en VK

DRIEBERGEN (ANP) - De politie heeft woensdag vier mannen aangehouden voor drugssmokkel naar Scandinavië en het Verenigd Koninkrijk. Het gaat om 750 kilo cocaïne, verstopt in bloemenkarren, meldt de politie. De verdachten zijn een 49-jarige man uit Ridderkerk, twee 37-jarige mannen uit Urk en een 50-jarige man uit Maassluis. Bij doorzoekingen op verschillende plekken zijn tienduizenden euro's contant geld en gegevensdragers in beslag genomen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om laptops of harde schijven.

De vier kwamen in beeld door gekraakt berichtenverkeer uit speciale telefoons. Deze aanhoudingen houden verband met de arrestatie in september vorig jaar van negen verdachten voor een drugstransport met een camper. In een verborgen ruimte lagen 130 kilo cocaïne en heroïne verstopt.