Florida opent onderzoek naar doden op speedboot bij Cuba

MIAMI (ANP) - Justitie in de Amerikaanse staat Florida doet onderzoek naar de schietpartij tussen de Cubaanse kustwacht en een Amerikaanse speedboot, meldt hoofdaanklager van de staat James Uthmeier op X. Volgens Cuba hadden de opvarenden van de speedboot eerst het vuur geopend, waarna vier van hen werden gedood door de kustwacht, maar Uthmeier wil die uitleg niet zomaar geloven.

"De Cubaanse regering is niet te vertrouwen", schrijft de aanklager. "We zullen alles in onze macht doen om deze communisten ter verantwoording te roepen."

Het Cubaanse ministerie van Binnenlandse Zaken meldde dat de speedboot, die geregistreerd staat in Florida, de territoriale wateren van Cuba had betreden. Toen de kustwacht dichterbij kwam, ontstond een vuurgevecht. Het is niet bekend wat de nationaliteit is van de vier doden en zes gewonden op de Amerikaanse boot.

Het incident dreigt de toch al flink opgelopen spanningen tussen Cuba en de Verenigde Staten verder te laten escaleren.