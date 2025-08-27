ECONOMIE
Nvidia daalt in aanloop naar cijfers, Wall Street terughoudend

Economie
door anp
woensdag, 27 augustus 2025 om 16:00
anp270825135 1
NEW YORK (ANP) - Nvidia behoorde woensdag tot de verliezers op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers lijken enigszins zenuwachtig over de resultaten van het AI-chipbedrijf die na het slot van Wall Street naar buiten komen. Nvidia is de belangrijkste ontwikkelaar van chips voor geavanceerde kunstmatige intelligentie (AI) en heeft flink geprofiteerd van investeringen die grote techbedrijven daarin doen.
Het aandeel stond kort na de opening van de handelssessie ruim 1 procent lager. Nvidia wist de verwachtingen van analisten begin dit jaar nog flink te overtreffen. Niet alleen maakte de omzet een flinke sprong, ook de winst steeg aanzienlijk. Wel waarschuwde Nvidia voor het mislopen van miljarden aan omzet door Amerikaanse beperkingen in de export van H20-chips naar China. Die beperkingen zijn inmiddels opgeheven.
De stemming op Wall Street was verder terughoudend na kleine plussen op dinsdag. De Dow-Jonesindex opende 0,2 procent hoger op 45.499 punten.
