Verdere vertraging voor nieuw Europees gevechtsvliegtuig

BERLIJN (ANP) - Het werk aan een nieuw Europees gevechtsvliegtuig lijkt verdere vertraging op te lopen. Het was de bedoeling dat Duitsland en Frankrijk het project een dezer dagen zouden vlottrekken, maar daarvoor nemen ze tot eind dit jaar de tijd.

Over de FCAS, die de opvolger moet worden van de Eurofighters en Rafales van Duitsland en Frankrijk en ook andere Europese landen, wordt al jaren geruzied. De Franse vliegtuigfabrikant Dassault Aviation, de Frans-Duits-Spaanse branchegenoot Airbus en het Spaanse defensiebedrijf Indra touwtrekken over ieders aandeel in het consortium dat de straaljager gaat bouwen.

De Duitse regering zei eerder dat er uiterlijk deze week voorstellen moesten liggen hoe het verder moet met de FCAS. De beide ministersploegen ontmoeten elkaar vrijdag en hadden ze dan kunnen bespreken, maar dat gaat niet lukken. Bondskanselier Friedrich Merz wil nu "dat we aan het eind van het jaar een besluit nemen over hoe het project verder zal gaan".