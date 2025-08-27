ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Verdere vertraging voor nieuw Europees gevechtsvliegtuig

Samenleving
door anp
woensdag, 27 augustus 2025 om 15:53
anp270825132 1
BERLIJN (ANP) - Het werk aan een nieuw Europees gevechtsvliegtuig lijkt verdere vertraging op te lopen. Het was de bedoeling dat Duitsland en Frankrijk het project een dezer dagen zouden vlottrekken, maar daarvoor nemen ze tot eind dit jaar de tijd.
Over de FCAS, die de opvolger moet worden van de Eurofighters en Rafales van Duitsland en Frankrijk en ook andere Europese landen, wordt al jaren geruzied. De Franse vliegtuigfabrikant Dassault Aviation, de Frans-Duits-Spaanse branchegenoot Airbus en het Spaanse defensiebedrijf Indra touwtrekken over ieders aandeel in het consortium dat de straaljager gaat bouwen.
De Duitse regering zei eerder dat er uiterlijk deze week voorstellen moesten liggen hoe het verder moet met de FCAS. De beide ministersploegen ontmoeten elkaar vrijdag en hadden ze dan kunnen bespreken, maar dat gaat niet lukken. Bondskanselier Friedrich Merz wil nu "dat we aan het eind van het jaar een besluit nemen over hoe het project verder zal gaan".
Vorig artikel

Schoof: ik heb me permanent ingezet voor eenheid in kabinet

Volgend artikel

Nvidia daalt in aanloop naar cijfers, Wall Street terughoudend

POPULAIR NIEUWS

93012916_l

Als je je deze 7 dingen niet herinnert was je jeugd waarschijnlijk niet erg fijn

Schermafbeelding 2025-08-27 090326

B&B Vol liefde: Daniël gedroeg zich als een puber op vakantie in Chersonissos

91a9465b-6281-4646-90a8-5382bda34e15

Waarom verkrachten sommige mannen vrouwen?

196476451_l

Waarom je aankomt als je ouder wordt

ANP-465396432

Echtgenote van zieke Bruce Willis: hij weet niet meer dat ik zijn vrouw ben

ANP-534143554

Dit is de reden van het nieuwe kapsel van Carlos Alcaraz: "Het ziet er niet uit"