Weglopen Omtzigt bij interview Nieman is TV Moment van het Jaar

AMSTERDAM (ANP) - Het moment dat Pieter Omtzigt geëmotioneerd wegliep tijdens een uitzending van WNL op Zondag is verkozen tot het TV Moment van het Jaar. Dat maakte de jury, bestaande uit mediadeskundigen Tina Nijkamp, Richard Otto, Siebren Hazelhoff Roelfzema en Victor Vlam, woensdag bekend.

In het interview met Rick Nieman, in december vorig jaar, liep Omtzigt weg na een vraag over zijn naar verluidt emotionele gedrag tijdens de formatieonderhandelingen. De politicus kwam niet tot een antwoord en vroeg het interview, dat vooraf werd opgenomen, even te stoppen. Hij raakte zichtbaar geïrriteerd toen Nieman vroeg waarom dat nodig was. Omtzigt liep daarop weg, maar keerde even later terug en vervolgde het gesprek daarna weer.

Volgens de jury was het moment "niet alleen televisietechnisch indrukwekkend", maar "het bleek later ook symbolisch voor het verval van zijn partij NSC en voor Omtzigts vertrek als politiek boegbeeld enkele maanden later". Vlam prijst vooral de rol van Nieman hierin. "Rick Nieman toonde lef door het extreem ongemakkelijke weglopen van Omtzigt uit te zenden, wetend dat hij bakken kritiek zou krijgen. Maar hij oordeelde terecht dat het een zo eerlijk mogelijk beeld van Omtzigt schetste. Iedereen had het erover in de dagen erna."

Een ander opvallend moment van het afgelopen tv-seizoen was onder meer André Hazes die in het SBS6-programma Hazes & Hoogkamer: tot uw dienst zijn hand in het achterste van een koe stak. Omroep MAX-baas Jan Slagter die live in Shownieuws zei dat hij niet meer met Özcan Akyol wilde samenwerken en Eva Jinek die met Emma Heesters sprak nadat ze de diagnose baarmoederhalskanker had gekregen waren eveneens opvallende momenten. Eerder wonnen onder meer de BOOS-aflevering over The Voice of Holland en Cornald Maas die felle kritiek uitte op de organisatie van het Eurovisie Songfestival na de diskwalificatie van Joost Klein.