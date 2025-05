Nvidia eindigt opnieuw hoger op Wall Street na Saudische AI-deal

NEW YORK (ANP) - Nvidia is woensdag 4,2 procent hoger geëindigd op Wall Street. Dat gebeurde onder meer nadat bekend was geworden dat olieconcern Saudi Aramco overeenkomsten heeft gesloten ter waarde van ongeveer 90 miljard dollar met verschillende grote Amerikaanse bedrijven, waaronder het chipconcern. De overeenkomst met Nvidia heeft betrekking op infrastructuur rond kunstmatige intelligentie (AI).

Het chipconcern borduurde zo voort op de koerswinst van 5,6 procent een dag eerder. Toen tekende de Amerikaanse president Donald Trump met de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman een belangrijke economische samenwerkingsovereenkomst. Daarin werd afgesproken dat Nvidia gaat helpen om de ontwikkeling van AI en cloudtoepassingen in Saudi-Arabië te versterken.

De algehele stemming op Wall Street was wisselend. De Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent lager op 42.051,06 punten. De brede S&P 500 steeg 0,1 procent tot 5892,58 punten en techgraadmeter Nasdaq won 0,7 procent tot 19.146,81 punten.

Verlaging importtarieven

De beurshandel begon de week sterk door de deal tussen de Verenigde Staten en China om de hoge wederzijdse importheffingen tijdelijk fors te verlagen. Daardoor verminderden de zorgen over de Chinees-Amerikaanse handelsoorlog en een wereldwijde economische recessie.

UnitedHealth eindigde de handelsdag uiteindelijk 1,1 procent lager na een openingswinst. Op dinsdag kelderde het zorgconcern nog bijna 18 procent. Die koersval werd veroorzaakt door het onverwachte vertrek van de topman en het intrekken van de financiële verwachtingen. Het zorgconcern is in Nederland vooral bekend van de moord op topman Brian Thompson van zorgverzekeraar UnitedHealthcare, dat onder UnitedHealth Group valt.

Boeing sluit miljardendeal

Boeing won 0,6 procent. Luchtvaartmaatschappij Qatar Airways heeft een deal gesloten met de vliegtuigfabrikant voor de levering van maximaal 210 toestellen. Het gaat om vliegtuigen van de typen 777X en 787 Dreamliner. Daarmee is een bedrag van 96 miljard dollar gemoeid. Volgens het Witte Huis levert de overeenkomst gedurende de productietijd 1 miljoen Amerikaanse banen op.