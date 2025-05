Pro-Palestijnse demonstranten door politie weggeleid uit Katwijk

KATWIJK (ANP) - De pro-Palestijnse groep die in Katwijk protesteerde tegen een pro-Israëlviering van Christenen voor Israël is door de politie het dorp uitgeleid. Het ging om ongeveer vijftien tot twintig mensen. Zij werden door tegendemonstranten die op het protest waren afgekomen uitgejoeld en kregen leuzen te horen als "oprotten naar je eigen land".

Demonstranten van Ummah voor Gaza werden eerder op de avond door een groep mensen belaagd. De politie greep daarop in en arresteerde meerdere mensen. Ook werd de politie bekogeld met stenen en bierflessen.

Uiteindelijk stond de politie tussen de groep demonstranten en de honderden tegendemonstranten die op het protest waren afgekomen. Volgens de politie, die in groten getale aanwezig was, was de situatie rond 20.30 uur nog onrustig. Ongeveer een half uur later werd de groep demonstranten door de politie weggeleid, waarna ook de tegendemonstranten zich verspreidden.

Burgemeester Cornelis Visser van Katwijk kondigde vanwege de ongeregeldheden een noodbevel af.