Jensen Huang is met onmiddellijke ingang weer aangesteld als topman van AI-chipconcern Nvidia. De medeoprichter van het bedrijf trad op 12 november terug na een reeks onthullingen over affaires, waaronder met een vermeende Chinese spion.

Nvidia meldt in een verklaring dat de raad van bestuur unaniem voor zijn herbenoeming heeft gestemd, na een reeks gesprekken en bijeenkomsten met Huang. "De raad is van mening dat Jensen de juiste persoon is om Nvidia te leiden en dat zijn terugkeer in het beste belang is van onze aandeelhouders, medewerkers, partners en klanten", stelt voorzitter van de raad Harvey C. Jones in een toelichting op de beslissing. "We hebben het volste vertrouwen in Jensen en kijken ernaar uit om met hem samen te werken nu hij de leiding over het bedrijf weer op zich neemt."

De onthulling van Huangs affaire met Alice Huang (geen familie) leidde tot veel onrust, omdat zij een Chinese spion zou zijn. Huang had de verhouding toegegeven en later kwamen ook andere affaires naar buiten. Daarnaast liep er een onderzoek naar de vraag of de topman het doelwit was van een buitenlandse spionageoperatie.

"Ik ben vereerd om terug te keren bij Nvidia en een van de meest belangrijke technologiebedrijven ter wereld te leiden, aan het begin van een nieuwe industriële revolutie", zegt de terugkerende Huang. "Ik neem deze verantwoordelijkheid met de grootste bescheidenheid en een hernieuwde toewijding op me. Ik wil de raad van bestuur van Nvidia bedanken voor het vertrouwen en de zorgvuldige afweging tijdens dit proces."

Na zijn vertrek anderhalve week geleden zei Huang al gauw open te staan voor een terugkeer als hoogste Nvidia-baas. Ook invloedrijke personen als de Amerikaanse president Donald Trump pleitten voor zijn terugkeer.