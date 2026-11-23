Het maakt voor de wegenbelasting nogal wat uit wat voor auto je onder de kont hebt, dat is duidelijk. Zelfs de provincie waarin je woont, maakt nog uit. Maar hoeveel betaal je komend jaar eigenlijk precies?

We helpen je uit de brand met een lijstje: voor een BMW X5 met dieselmotor ben je in 2027 ruim €3.100 aan wegenbelasting kwijt. Een Toyota Aygo X is een stuk schappelijk met kosten rond de €400 per jaar. Het Rijk verhoogt de tarieven op 1 januari met 2,6 procent en acht van de twaalf provincies doen er nog een schepje bovenop.

Zoveel betaal je in 2027 per auto

Autosite Manners zette drie bekende auto’s naast elkaar. WEL rekende de bedragen na met de tarieven van de Belastingdienst voor 2026, de indexatie van 2,6 procent uit het Belastingplan 2027 en de opcenten die de provincies voor 2027 hebben vastgesteld. Een gewone benzineauto uit de middenklasse staat er ter vergelijking bij.

Auto (massa rijklaar) Noord-Holland, goedkoopst Zuid-Holland, duurst Gemiddeld per maand Toyota Aygo X, benzine (951 tot 1.050 kg) €375 €405 €32 Middenklasser, benzine (1.351 tot 1.450 kg) €810 €888 €70 Tesla Model Y, elektrisch (1.851 tot 1.950 kg) €949 €1.044 €82 BMW X5 xDrive30d, diesel (2.151 tot 2.250 kg) €3.127 €3.298 €266

Het gaat om bedragen per jaar, schattingen voor één auto. De Belastingdienst stelt de definitieve tarieven in december vast; de rekenhulp voor 2027 staat er vanaf 4 januari.

Ten opzichte van dit jaar gaat de Aygo-rijder er €7 tot €9 per jaar op achteruit. Voor de X5 is dat €63 in Noord-Holland en ongeveer €90 in Limburg, de provincie met de grootste verhoging.

Waarom de diesel acht keer zo duur is

De wegenbelasting hangt af van gewicht, brandstof en provincie. Elke extra 100 kilo kost meer en een diesel betaalt daarbovenop een brandstoftoeslag aan het Rijk. Die toeslag compenseert de lagere accijns aan de pomp: op een liter diesel zit zo’n 55 cent accijns, op benzine ruim 85 cent.

Een X5 als benzineversie zou in 2027 ongeveer €1.700 tot €1.850 kosten. De dieselmotor maakt er ruim €3.100 van.

Voor oudere diesels zonder roetfilter komt daar nog de fijnstoftoeslag bij. In de gewichtsklasse van de X5 is dat €124,86 per kwartaal, bijna €500 per jaar, volgens de Belastingdienst.

Elektrisch rijden: 30 procent korting, maar het gewicht telt

Een volledig elektrische personenauto betaalt in 2027 net als dit jaar 70 procent van het tarief voor een benzineauto van hetzelfde gewicht. Voor de Tesla scheelt dat ruim €400 per jaar. Volgens de huidige wet blijft die korting in 2028 gelijk, zakt hij in 2029 naar 25 procent en verdwijnt hij in 2030. Plug-inhybrides betalen sinds dit jaar het gewone tarief. Hoe de korting precies werkt, lees je in het stuk over de EV-korting op de wegenbelasting

Het zware accupakket haalt een deel van het voordeel weg. Een Model Y weegt bijna twee keer zoveel als een Aygo en valt daardoor in een veel hogere klasse. Met korting betaalt hij nog altijd meer dan een benzineauto uit de middenklasse.

In Zuid-Holland betaal je het meest

Boven op het rijksdeel heffen de provincies opcenten, een opslag die ze zelf vaststellen. Zuid-Holland gaat in 2027 naar 106,3 opcenten, Noord-Holland blijft het goedkoopst met 82,1. Ook Groningen, Drenthe en Zeeland houden hun tarief gelijk. De andere acht provincies verhogen; Limburg (van 88,5 naar 92,0) en Gelderland (van 98,3 naar 101,5) het hardst. Waar Zuid-Holland dat geld aan uitgeeft, staat in het stuk over de Zuid-Hollandse wegenbelasting

In cijfers

2,6 procent gaat het rijksdeel van de wegenbelasting op 1 januari 2027 omhoog.

8 van de 12 provincies verhogen hun opcenten.

€78 per jaar betaalt een Zuid-Hollander voor een middenklasser meer dan een Noord-Hollander.

30 procent korting houdt een elektrische auto in 2027.

Het Rijk verhoogt voor iedereen, maar de provincie bepaalt of er 20 of 32 euro bij komt. - Kadir Colak, medeoprichter AutoZoWeg.nl

De Tweede Kamer nam het Belastingplan 2027 op 12 november aan, met 76 tegen 74 stemmen. De Eerste Kamer stemt in december. De jaarlijkse indexatie van de tarieven staat al in de wet.

Zo zoek je uit wat jouw auto kost

Pak je kentekencard en zoek de “massa rijklaar” op. Sinds 1 juli rekent de Belastingdienst daarmee; heb je een oud papieren kentekenbewijs, tel dan 100 kilo op bij de massa ledig voertuig.

Kijk in welke gewichtsklasse je valt. Zit je net boven een grens, dan betaal je het tarief van de zwaardere klasse.

Rijd je diesel, check dan of je auto een roetfilter heeft. Zonder filter betaal je de fijnstoftoeslag.

Reken het bedrag na met de rekenhulp van de Belastingdienst. Tot eind december zie je daar de tarieven van 2026, vanaf 4 januari die van 2027.

Je betaalt per kwartaal. Het nieuwe tarief geldt vanaf het eerste tijdvak dat op of na 1 januari begint.

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