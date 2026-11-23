DEN HAAG (ANP) - Big Bazar is overgenomen en komt terug in de winkelstraat onder een nieuwe eigenaar. Dat maakt de nieuwe eigenaar, Schroeder van der Kolk Bedrijven, zelf bekend. Het bedrijf mikt op drie winkels in Den Haag, waarvan de eerste begin december moet openen. De ambitie is om het komende jaar landelijk door te groeien naar vijftien tot twintig winkels.

De curator laat weten dat de nieuwe eigenaar de merkenrechten en de domeinnaam heeft overgenomen van het in 2023 failliet verklaarde Big Bazar. Ook laat zij weten dat er geen sprake is van een link met het management van het failliete Big Bazar.

Toenmalig topman Heerke Kooistra hoopte lange tijd een bankroet af te kunnen wenden door verlieslatende winkels te sluiten. Vaak moest Big Bazar na rechtszaken ook gedwongen een winkelpand verlaten vanwege huurachterstanden. Kooistra werd uiteindelijk veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf vanwege het ontbreken van deugdelijke administratie bij meerdere bedrijven. Ook kreeg hij een beroepsverbod van vijf jaar.