Nvidia investeert fors in AI-datacenters in Zuid-Korea

SAN FRANCISCO (ANP/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse chipbedrijf Nvidia investeert 1 miljard dollar in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver om de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea te financieren. Naver gaat de omvang van de faciliteit meer dan verdrievoudigen, aldus Nvidia. De locatie zal gebruikmaken van Nvidia's hardware voor kunstmatige intelligentie.

Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan de bouw van meer dan 2 gigawatt aan AI-datacenters op het Koreaanse schiereiland. Dat is ongeveer de hoeveelheid energie die nodig is om 1,5 miljoen huishoudens van stroom te voorzien. De eerste van deze zogenaamde AI-fabrieken, gebouwd door SK Telecom, wordt volgend jaar in gebruik genomen, aldus Nvidia.

Nvidia hoopt via de nauwere banden met SK Group de toegang tot geheugenchips te verbeteren, die schaars zijn vanwege de wereldwijde uitbouw van AI-datacenters. Het dochterbedrijf SK Hynix en de Zuid-Koreaanse concurrent Samsung Electronics zijn de twee grootste leveranciers van cruciale componenten voor geheugenchips.

De recente aankondigingen van Nvidia vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae Myung aan de VS. Hij woont er onder meer evenementen in Silicon Valley bij.