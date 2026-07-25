Trump wil waarschuwingen plaatsen in museum over geschiedenis VS

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft een presidentieel decreet uitgevaardigd om bezoekers te waarschuwen voor onjuiste historische informatie in het National Museum of American History in Washington. De instelling valt onder het Smithsonian Institution, dat bestaat uit 21 musea die gewijd zijn aan de Amerikaanse geschiedenis en cultuur.

Het decreet roept ambtenaren op om "tijdelijke borden te plaatsen" op openbare wandelpaden rondom het gebouw om "bezoekers te laten weten dat de museumtentoonstellingen moeten worden gerenoveerd" om "accurate informatie over de Amerikaanse geschiedenis" weer te geven.

Trumps decreet verwijst naar een rapport van het Witte Huis uit maart, waarin het Smithsonian ervan wordt beschuldigd de "constructieve rol van het christelijk geloof" onvoldoende te benadrukken. "Witte, mannelijke en christelijke Amerikanen worden regelmatig afgeschilderd als de vermeende belichaming van onderdrukkende machtsstructuren", aldus het rapport.

In augustus 2025 bekritiseerde Trump het Smithsonian omdat het de gruwelen van de slavernij benadrukte, terwijl er "niets over succes" te zien zou zijn.