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Nvidia neemt AI-bedrijf Hugging Face over voor bijna 13 miljard

Economie
door anp
donderdag, 03 september 2026 om 15:42
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SANTA CLARA (ANP) - Nvidia, 's werelds belangrijkste chipverkoper voor kunstmatige intelligentie, neemt AI-bedrijf Hugging Face over voor ruim 12,9 miljard dollar (ongeveer 11,1 miljard euro). Dat meldt topman Jensen Huang van Nvidia donderdag in een verklaring.
Hugging Face is een populair platform voor programmeurs. Het is ook het bedrijf waarin AI-modellen van OpenAI afgelopen juli wisten in te breken tijdens een test. Volgens Nvidia heeft het platform meer dan 18 miljoen gebruikers.
Met de overname wil Nvidia het platform van Hugging Face opschalen en de toegang tot AI voor ontwikkelaars en instellingen wereldwijd vergroten. Volgens Nvidia zorgen open modellen, waaronder het platform van Hugging Face valt, voor een betere toegang tot AI.
Nvidia deed het afgelopen jaar een hele reeks deals en overnames, waaronder onlangs een licentieovereenkomst van 6 miljard dollar met de start-up Poolside.
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