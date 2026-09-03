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De Jonge: coronadebatten gingen ten koste van uitvoerend werk

Samenleving
door anp
donderdag, 03 september 2026 om 16:08
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DEN HAAG (ANP) - Debatten in de Tweede en Eerste Kamer over de coronamaatregelen gingen ten koste van het uitvoerende werk dat het ministerie van Volksgezondheid moest doen, zei toenmalig zorgminister Hugo de Jonge. Daarover stuurde hij boze appjes naar collegaminister en partijgenoot Ferd Grapperhaus, werd duidelijk tijdens een verhoor van de parlementaire enquêtecommissie corona.
"Ooit zullen ze gestraft worden in het hiernamaals", appte CDA'er De Jonge. "Dan wordt eindelijk verteld hoe de Kamer de brandweer van het werk heeft gehouden deze crisis", meldde hij ook. Met de brandweer bedoelde De Jonge het kabinet en het ministerie van Volksgezondheid.
De Jonge zei te begrijpen dat zijn werk ook inhield dat hij met de Kamers moest debatteren, maar dat hij vond dat er soms te veel tijd voor nodig was.
Aan de andere kant klaagden veel Kamerleden dat de informatie vanuit het kabinet te laat kwam. Oud-PVV-Kamerlid Fleur Agema zei dat ze soms maar veertig seconden per pagina had om het debat voor te bereiden.
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