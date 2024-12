Nvidia sluit lager op Wall Street na concurrentieonderzoek China

NEW YORK (ANP) - Nvidia is maandag lager de handel uitgegaan op de aandelenbeurzen in New York. De Chinese markttoezichthouder is een onderzoek gestart naar de fabrikant van chips voor kunstmatige intelligentie (AI). Aanleiding zijn vermoedens dat het bedrijf de concurrentieregels in het land heeft overtreden. Het aandeel zakte 2,6 procent.

Het onderzoek richt zich onder meer op de overname van het Israëlisch-Amerikaanse chipbedrijf Mellanox Technologies in 2020. Beijing keurde de overname ter waarde van 7 miljard dollar goed, op voorwaarde dat Nvidia Chinese bedrijven niet zou discrimineren. Zo is afgesproken dat Mellanox informatie over nieuwe producten binnen negentig dagen nadat deze beschikbaar waren gesteld aan Nvidia, ook aan concurrenten moest verstrekken.