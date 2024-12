Onderhandelingen Volkswagen en vakbond opnieuw zonder resultaat

WOLFSBURG (ANP/DPA) - De vierde onderhandelingsronde over een nieuwe cao bij Volkswagen heeft na zes uur praten geen resultaat opgeleverd. Volgens onderhandelaars van het autoconcern en vakbond IG Metall heerste er een constructieve sfeer, maar bleef een overeenstemming uit. De gesprekken gaan volgende week maandag en dinsdag verder.

Volkswagen kampt met tegenvallende autoverkopen in Europa en China, met name van elektrische auto's. Het bedrijf zoekt als gevolg daarvan naar manieren om de kosten in Duitsland drastisch te verlagen. Zo kijkt het onder andere naar massaontslagen en fabriekssluitingen. Ook wil Volkswagen dat de lonen omlaag gaan, in plaats van omhoog.

De maatregelen stuiten op flinke weerstand van de vakbond en werknemers. Tijdens de gespreksronde op maandag legde een groot deel van het personeel van Volkswagen het werk neer, net als een week eerder. De acties vonden plaats bij negen van de tien Duitse autofabrieken van het bedrijf. IG Metall eist onder andere het behoud van alle vestigingen en een werkgelegenheidsgarantie voor de ongeveer 130.000 medewerkers.