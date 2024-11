Nvidia stijgt op Wall Street in aanloop naar resultaten

NEW YORK (ANP) - Nvidia is dinsdag met een plus de handel uitgegaan op de aandelenbeurzen in New York. De belangrijke verkoper van chips voor kunstmatige intelligentie (AI) komt woensdag na het sluiten van de Amerikaanse aandelenbeurs met zijn resultaten en de verwachtingen zijn hooggespannen. De cijfers van Nvidia zullen waarschijnlijk de stemming op de beursvloeren voor de komende tijd bepalen. Het aandeel steeg 4,9 procent.

Het Amerikaanse Nvidia is de belangrijkste leverancier van AI-chips ter wereld en de grote aanjager van de koersrally in de chip- en techsector op de beurzen dit jaar. Het bedrijf begon als ontwikkelaar van grafische kaarten voor de game-industrie. Die processoren moeten voor realistische effecten veel rekenkracht hebben. Na aanpassingen maakte Nvidia deze chips geschikt voor andere toepassingen, die vervolgens uitkomst boden voor de verwerking van grote hoeveelheden data bij zelflerende AI-systemen.

De Dow-Jonesindex sloot uiteindelijk 0,3 procent lager op 43.268,94 punten. De brede S&P 500 eindigde 0,4 procent hoger op 5916,98 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 1 procent tot 18.987,47 punten.

Wall Street ontdeed zich gedurende de handelsdag dinsdag van de vrees voor een verdere escalatie van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De stemming was aanvankelijk negatief nadat Oekraïense troepen een langeafstandsraket hadden afgevuurd op het grensgebied van Rusland.

Een van de sterkste stijgers in New York was Super Micro Computers. Beleggers waren te spreken over de aankondiging dat de Amerikaanse serverfabrikant in BDO een nieuwe accountant heeft gevonden. Ook heeft het bedrijf een plan ingediend bij techbeurs Nasdaq om zijn beursnotering te behouden. Het aandeel maakte een opmars van dik 34 procent.

Alphabet klom 1,6 procent. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil het moederbedrijf van Google dwingen haar Chrome-browser te verkopen. Een rechter in de Verenigde Staten oordeelde in augustus dat Google zich illegaal een monopolie had toegeëigend op onlinezoekopdrachten. Als de verkoop doorgaat, zou hiermee tot wel 20 miljard dollar gemoeid kunnen zijn.

De euro was 1,0595 dollar waard, tegen 1,0579 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Amerikaanse olie werd 0,6 procent duurder en kostte 69,59 dollar per vat. Een vat Brentolie steeg 0,2 procent in prijs tot 73,42 dollar.