Bank: overstromingen drukken op economische groei Spanje

VALENCIA (ANP/BLOOMBERG) - De recente overstromingen in het zuidoosten van Spanje hebben invloed op de economische groei van het land. Dat verwacht de Spaanse bank CaixaBank. Volgens de bank zal de economie dit jaar met 2,9 tot 3 procent groeien. Zonder de impact van de overstromingsramp, waarbij meer dan tweehonderd mensen omkwamen, zou dat 3,1 procent zijn.

Vooral de regio Valencia werd drie weken geleden zwaar getroffen door de overstromingen, de dodelijkste in de recente geschiedenis. Niet alleen traden rivieren buiten hun oevers, ook ontstonden grote modderstromen. De Spaanse overheid heeft inmiddels miljarden euro's toegezegd voor de wederopbouw van het gebied. Dat geld is bijvoorbeeld nodig om beschadigde woningen en gebouwen te herstellen en ook om voertuigen te kopen voor reddings- en herstelwerkzaamheden.

Volgens CaixaBank zullen de steunpakketten van de overheid "een positieve impact" hebben op de economie, maar is het nog te vroeg om deze mee te nemen in de berekening.

Spaanse banken kondigden eerder al aan de maandelijkse rentebetalingen van bijvoorbeeld woningbezitters, zelfstandigen en kleine bedrijven in de getroffen gebieden voor drie maanden op te schorten. Ook staan de banken in contact met de overheid om families en bedrijven in de getroffen gebieden te helpen met de kosten van de schade door de overstromingen.