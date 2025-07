Nvidia stijgt op Wall Street na hervatting chiplevering aan China

NEW YORK (ANP) - Nvidia behoorde dinsdag tot de winnaars op de aandelenbeurzen in New York. Het bedrijf verwacht binnenkort de verkoop van zijn geavanceerde H20-chips in China te hervatten. Nvidia ontwikkelde deze chip voor kunstmatige intelligentie (AI) speciaal voor de Chinese markt. De export van deze chips naar China werd echter beperkt door de Amerikaanse overheid, maar die heeft Nvidia nu verzekerd dat de vergunningen alsnog worden verleend.

Nvidia, dat vorige week als eerste bedrijf ooit een beurswaarde van meer dan 4 biljoen dollar wist te bereiken, steeg ruim 4 procent. Branchegenoten Advanced Micro Devices (AMD) en Marvell Technology gingen mee omhoog en wonnen tot 7 procent.

De algehele stemming op Wall Street bleef voorzichtig. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent lager op 44.374 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,4 procent naar 6292 punten en techgraadmeter Nasdaq kreeg er 0,8 procent bij op 20.811 punten.

Maandag wist Wall Street de zorgen over de nieuwe importheffingen van president Donald Trump voor Mexico en de Europese Unie van zich af te schudden. De beurshandel stond verder in het teken van de resultaten van de grote banken JPMorgan Chase, Wells Fargo en Citigroup.

JPMorgan (min 0,7 procent), de grootste bank van de VS, zag de omzet en winst dalen, maar presteerde desondanks beter dan verwacht. De inkomsten uit de handel in aandelen en obligaties stegen opnieuw flink door de onzekerheid op de beurzen over de heffingen van Trump. Ook deed de bank goede zaken met het begeleiden van beursgangen, fusies en overnames.

Wells Fargo (min 4,5 procent) hoefde in het afgelopen kwartaal minder geld opzij te zetten voor leningen die mogelijk niet worden terugbetaald en zag de winst stijgen. De bank verlaagde echter de verwachting voor de rente-inkomsten dit jaar. Citigroup won bijna 1 procent, na publicatie van de resultaten.

Daarnaast verwerkten beleggers nieuwe inflatiegegevens. In juni stegen de consumentenprijzen in de grootste economie ter wereld met 2,7 procent op jaarbasis. Beleggers hopen dat de Federal Reserve later dit jaar de rente verlaagt. De centrale bank heeft de leenkosten tot nu toe onveranderd gelaten, mede door de vrees dat de heffingen van Trump de inflatie aanjagen.