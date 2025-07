Europese Commissie wil hoger en flexibeler EU-budget

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie wil vanaf 2028 het EU-budget verhogen, zo blijkt uit een conceptvoorstel dat in handen is van het ANP. Nu draagt elke lidstaat 1 procent van het bruto nationale inkomen bij aan de EU-begroting. In het concept voor de EU-meerjarenbegroting 2028-2034 staat geen nieuw percentage, maar in de Brusselse wandelgangen wordt gesproken over 1,5 procent. De Commissie presenteert woensdag haar voorstel.

Nederland is tegen een hogere afdracht aan Brussel.

De Europese Commissie wil naast een hogere bijdrage van de 27 lidstaten meer eigen inkomsten. Ze wil onder andere meer geld kunnen besteden aan defensie en veiligheid in de EU, zonder dat dat ten koste gaat van uitgaven op sociale beleidsterreinen. In het concept staat dat er voor een Europese heffing op tabak kan worden gekozen.

Geen voorstander

Het kabinet is niet bij voorbaat voorstander van nieuwe eigen middelen.

De EU-meerjarenbegroting moet flexibeler worden ingezet om onder meer te kunnen inspelen op onvoorziene situaties zoals een pandemie, wil de Commissie. Nu ligt 90 procent van de EU-begroting vast in allerlei potjes en fondsen, bijvoorbeeld voor landbouw en voor steun aan achtergestelde regio's. De Commissie wil de vele fondsen samenvoegen tot een handjevol.

Wel komt er een nieuwe, speciale pot waarmee de EU Oekraïne kan blijven steunen zolang dat nodig is én om Oekraïne krachtig te helpen om tot de EU toe te treden. Hoeveel geld daarin komt, staat niet in het concept.

Modernisering

Het kabinet is voorstander van modernisering van de EU-begroting. Wat Nederland betreft moet prioriteit worden gegeven aan veiligheid en defensie, asiel en migratie en aan het vergroten van het concurrentievermogen.

De Commissie presenteert woensdag haar voorstel. Daarna kunnen de onderhandelingen met de 27 EU-lidstaten beginnen en vervolgens met het Europees Parlement. Die onderhandelingen nemen ongeveer twee jaar in beslag.